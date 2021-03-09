Uğur Aslan kimdir? Uğur Aslan hayatı ve biyografisi! Uğur Aslan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Uğur Aslan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Uğur Aslan hakkında merak edilenler. Uğur Aslan hayatı ve biyografisi. Uğur Aslan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Uğur Aslan merak konusu oldu. İşte Uğur Aslan hakkında merak edilen Uğur Aslan kimdir, Uğur Aslan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Arslan 3 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası işçi, annesi ev hanımıdır. 1978 yılında İstanbul Karagümrük Muallim Naci İlköğretim Okulu'nda başladığı öğrenimini, Orta Doğu Koleji'nde sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Sakarya Kampüsü Makine Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

İşe girdiği fabrikadan kısa sürede ayrılarak lise yıllarındaki sunuculuk ve spikerlik idealini gerçekleştirmek için Ak Radyo'da program sunuculuğu yapmaya başladı. Bir yıl sonrada Kanal 7 televizyonunda sunuculuk ve sonrasında program yapımcılığına başladı.

Bir yıl sunuculuk, spikerlik eğitimini aldıktan sonra Amerika'da New York Film Akademisi'nde yönetmenlik eğitimi gördü. Temmuz 1999'da New York'da ilk kısa filmini çekmeye başladıktan bir ay sonra askerlik görevini yapmak üzere Türkiye'ye döndü. Askerliğini İzmir Narlıdere'de yaptı.

Daha çok yazdığı ve seslendirdiği şiirleriyle tanınan Uğur Arslan, Kanal 7'de önceleri Ramazan aylarında yayınlanan, sosyal yardım içerikli Deniz Feneri adlı TV programını sunmaya başladı. Eski sinema oyuncusu İbrahim Uğurlu ile birlikte sunduğu program kısa sürede büyük ilgi görünce 1998 yılında aynı isimde "Deniz Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği"ni kurarak Yönetim Kurulu Başkanlı'ğını yaptı.

Bir dönem TGRT'de Yol Hikayeleri isimli programı sundu. Kendi şiirlerini seslendirdiği çeşitli albümler çıkaran Uğur Arslan, FOX kanalının evlendirme programı Su Gibi programını Songül Karlı ile birlikte sunmaya başladı ve 2013 Hazıran'ında bu program sona erdi.

Yine aynı kanalda bir sonraki sezon Mucize Hayatlar isimli programı sundu.Ancak ilgi görmeyince program yayından kaldırldı. Bunun üzerine Uğur Arslan FOX TV'le olan anlaşmasını sonlandırdı. 2014 Mart'ında yeniden Kanal 7'de Uğur Arslan'la Umut Var isimli programı sunmaya başlamıştır.

2012 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan 'Benzemez Kimse Sana' adlı programda yarıştı. Şimdilerde Seda Sayan ile birlikte Star TV'de yayınlanmakta olan Evleneceksen Gel programını sunmuştur.