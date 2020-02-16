: Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti

16.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:47

Antalya'da "Seninle reklam çekeceğiz" vaadiyle kandırılan ve internette konuştuğu kızın babasıyla ağabeyi tarafından darp edilen Ares Özdemir'den üzücü haber geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 12 gündür tedavisi süren Ares Şehmuz Özdemir'in, beyin ölümü bugün gerçekleşti. Hastane bahçesine gelen Özdemir'in yakınları ile arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü.

ANNESİ YIKILDI

Hastanede Özdemir'den gelecek iyi haberi bekleyen gencin annesi SultanKızılay acı haberi adeta yıkıldı. Anne Özdemir, "Ne olur yalvarıyorum, bana evlat acısı yaşatmayın, duyun sesimi"diyerek feryat etti.

Kızılay, şunları söyledi:""Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var. Gerekirse benim beynimi çıkarın ona takın. Beyin nakli yapın. Ne istiyorsanız ben hazırım, ne olur Allah rızası için oğluma yardım edin. Tamam sakat olsun amaölmesin ben ona bebek gibi bakarım. Yavruma, çocuğuma bebek gibi bakarım. Ölmesinbenim çocuğum."

NE OLMUŞTU?

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

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