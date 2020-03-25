Uçuş yasağından dolayı Survivor'a yarışmacı getiremeyen Acun Ilıcalı: Takımsal transfer yapılabilir Survivor'un ada konseyinde Gönüllüler takımından Meryem'in sakatlığı nedeniyle diskalifiye olabileceğini anlatan Ilıcalı, "Böyle bir durumda takımları eşitlemek için koronavirüs nedeniyle uçuşlar durdurulduğu için Türkiye'den yeni yarışmacı getiremeyiz" diyerek yeni kararını söyledi.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların büyük ölçüde iptal olmasıyla, Survivor'ın çekildiği Dominik'e Türkiye'den gidiş gelişler durduruldu. Gönüllüler takımından Meryem'in sakatlığı hakkında konuşan Acun Ilıcalı, yeni bir yarışmacı gelemeyeceği ise iki takım arasındaki dengeyi nasıl sağlayacağını anlattı.

İKİ TAKIM ARASINDA TRANSFER YAPILABİLİR

Acun Ilıcalı, dizinden sakatlanan ve oyunlardan uzak kalan Meryem'in bir kez daha kontrole gideceğini söyledi. Doktorun kararı ise Meryem'in Survivor'daki kaderini belli edecek. Acun Ilıcalı, Meryem'in Survivor'dan ayrılması durumunda takımların dengesinin korunması açısından, iki takım arasında transfer yapılabileceğini söyledi.

"TÜRKİYE'DEN YEDEK YARIŞMACI GETİRME ŞANSIMIZ YOK"

Eleme konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Bugüne kadar her Survivor'da yedek yarışmacılar getirerek takımların dengesini oluşturmayı amaçladık. Tüm Survivor'larda bunu yaptık. Ancak artık Türkiye'den de yedek yarışmacı getirme imkanımız yok. Meryem'in son kontrolleri olacak. Meryem devam ederse sorun yok. Ama devam edemezse gönüllüler takımının ikinci yarışmacısı gitmiş olacak. Eğer Meryem ayrılırsa o zaman mutlaka başka bir çözüm bulacağız. Gönüllüler takımının güç dengesini korumak amacıyla takımsal transfer söz konusu olabilir. Meryem'in 2-3 hafta içinde düzelebilecek durumdaysa ona göre karar vereceğiz" şeklinde konuştu.