Uçurumda 2 gün mahsur kalan amatör dağcı kurtarıldı 'Denedim ama yapamadım' dedi - Haberler
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Uçurumda 2 gün mahsur kalan amatör dağcı kurtarıldı 'Denedim ama yapamadım' dedi

Uçurumda 2 gün mahsur kalan amatör dağcı kurtarıldı 'Denedim ama yapamadım' dedi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde amatör dağcı Alper Tunga Çolak (26), 50 metre yükseklikten inerken mahsur kaldı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde amatör dağcı Alper Tunga Çolak (26), 50 metre yükseklikten inerken mahsur kaldı. 2 gün süresince mahsur kalan Çolak, balıkçılar tarafından fark edilerek, AFAD tarafından kurtarıldı. 48 saat boyunca açlıktan bitkin düşen Alper Tunga Çolak, "Denedim ama yapamadım" dedi.

Olay, İlçeye bağlı Mezra Mahallesi kırsalında meydana geldi. Adana'dan yola çıkıp bölgeyi gezen amatör dağcı Alper Tunga Çolak, Fırat Nehri kenarındaki uçurumdan aşağı indi. Bir süre sonra tekrar tırmanmak istedi ancak yağmurun etkisi ile kayganlaşan toprak ve kayalardan tırmanamadı. 50 metrelik uçurumda mahsur kalan Çolak, 48 saat sonra bölgedeki balıkçılar tarafından fark edildi. Balıkçılar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri Çolak'ın kurtarılması için itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, ip ile aşağı sarkarak 50 metrelik uçuruma indi. Ekiplerin 3 saatlik çalışma sonucunda Çolak, mahsur kaldığı uçurumdan kurtarıldı. 2 gün boyunca aç ve susuz kalan Çolak, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansta tedaviye alındı.

'DENEDİM, MAHSUR KALDIM'

Bölgeye gezmeye geldiğini söyleyen Alper Tunga Çolak, "İki gündür burada mahsur kalmışım, biraz tırmana bilir miyim diye deneyeyim dedim, yapamadım ve mahsur kaldım, 48 saat sonra balıkçıları gördüm ve yardım istedim" dedi.


Uçurumda 2 gün mahsur kalan amatör dağcı kurtarıldı 'Denedim ama yapamadım' dedi

Uçurumda 2 gün mahsur kalan amatör dağcı kurtarıldı 'Denedim ama yapamadım' dedi

Uçurumda 2 gün mahsur kalan amatör dağcı kurtarıldı 'Denedim ama yapamadım' dedi

Uçurumda 2 gün mahsur kalan amatör dağcı kurtarıldı 'Denedim ama yapamadım' dedi

Uçurumda 2 gün mahsur kalan amatör dağcı kurtarıldı 'Denedim ama yapamadım' dedi

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