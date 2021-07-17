Uçuruma yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uçuruma yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular

Uçuruma yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma yuvarlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan dede ve 5 torunu yara almadan kurtuldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm kesiminden dönen Adem Tekin (51) yönetimindeki 45 AFT671 plakalı otomobil Girelli Mahallesi'nden Bahadır Mahallesi yönüne giderken Mehmetçikler mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre uçuruma uçtu. Ağaçlara takılarak durabilen otomobilde bulunan Adem Tekin torunları Nazlı Tekin (14), Serdar Tekin (16), Sevinç Tekin (17), Emine Tekin (5) ve Eda Tekin (5) yara almadan kurtuldu. Saat 14.30 sıralarında üzüm kesme işinden dönen ailenin şans eseri yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

(Hüseyin Keskin/İHA)

Uçuruma yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular
Uçuruma yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çöp dökmek için evden çıkan Zehra'nın ölümünde kahreden detay! Yardıma koşan baba, yerde yatanın kızı olduğunu görünce yıkıldı
Çöp dökmek için evden çıkan Zehra'nın ölümünde kahreden detay! Yardıma koşan baba, yerde yatanın kızı olduğunu görünce yıkıldı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Zeynep Bastık Şahan Gökbakar Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Balotelli Aytaç Kara Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uçuruma yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 22:19:02. #1.15#

title