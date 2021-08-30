Üçlü ilişki görüntüleriyle gündem olmuştu! İşte ünlü şarkıcının cesur pozları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üçlü ilişki görüntüleriyle gündem olmuştu! İşte ünlü şarkıcının cesur pozları

Üçlü ilişki görüntüleriyle gündem olmuştu! İşte ünlü şarkıcının cesur pozları
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Üçlü ilişki görüntüleriyle gündem olan 30 yaşındaki ünlü şarkıcı Rita Ora'nın yeni paylaşımları ağızları açık bıraktı. İşte Ora'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...

Rita Ora son paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekti. Güneşin tadını çıkaran Ora siyah bikinisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Takipçilerine mutlu haftalar dileyen Rita Ora her zaman tarzıyla dikkat çekiyor. Moda tutkunu olan Rita, görünümünü sayısız mücevherli bilezik ve kolyeyle süsledi.

Ünlü yönetmen Taika Waititi ile şarkıcı sevgilisi Rita Ora'nın oyuncu Tessa Thompson'la bir partide çekilen samimi görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Üçlü ilişkisiyle gündeme gelen Ora daha sonra yönetmen sevgilisiyle de bir galada boy göstermişti.

Üçlü ilişki görüntüleriyle gündem olmuştu! İşte ünlü şarkıcının cesur pozları
Üçlü ilişki görüntüleriyle gündem olmuştu! İşte ünlü şarkıcının cesur pozları

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Hande Erçel Seren Serengil
Spor Muslera Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Üçlü ilişki görüntüleriyle gündem olmuştu! İşte ünlü şarkıcının cesur pozları - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 14:21:29. #1.14#

title