Üçlü ilişki görüntüleriyle gündem olmuştu! İşte ünlü şarkıcının cesur pozları

Üçlü ilişki görüntüleriyle gündem olan 30 yaşındaki ünlü şarkıcı Rita Ora'nın yeni paylaşımları ağızları açık bıraktı. İşte Ora'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...

Rita Ora son paylaşımlarıyla hayranlarının dikkatini çekti. Güneşin tadını çıkaran Ora siyah bikinisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Takipçilerine mutlu haftalar dileyen Rita Ora her zaman tarzıyla dikkat çekiyor. Moda tutkunu olan Rita, görünümünü sayısız mücevherli bilezik ve kolyeyle süsledi.

Ünlü yönetmen Taika Waititi ile şarkıcı sevgilisi Rita Ora'nın oyuncu Tessa Thompson'la bir partide çekilen samimi görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Üçlü ilişkisiyle gündeme gelen Ora daha sonra yönetmen sevgilisiyle de bir galada boy göstermişti.

Kaynak: Snob Magazin