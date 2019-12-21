Uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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Uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Üniversite öğrencisi Erdoğan İnez, Ankara-Ordu uçağında memleketi Fatsa'ya geldiği sırada rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti.

21.12.2019 08:52 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:02
Uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Üniversite öğrencisi Erdoğan İnez, Ankara-Ordu uçağında memleketi Fatsa'ya geldiği sırada rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan uçağa binen üniversite öğrencisi Erdoğan İnez uçak kalktıktan sonra bir anda rahatsızlandı. Ordu'da havalimanından ambulansla hastaneye kaldırılan Erdoğan İnez burada tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İnez'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirirken cenaze namazının öğle namazını müteakip Fatsa Ortabüyük Cami'de kılınacağı öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA
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