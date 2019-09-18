Uçakta kendini tatmin etme görüntüsüyle olay olan Kerimcan Durmaz, Amerika'ya taşındı

18.09.2019 10:44

Bir uçağın tuvaletinde kendini tatmin ettiği görüntüyü yanlışlıkla paylaştığını iddia eden sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, takipçilerini üzen bir karar aldı. Durmaz, eğitim için bir süreliğine Amerika'nın New York şehrine taşındığını söyledi.

AMERİKA'YA YERLEŞTİ

Son zamanların en çok konuşulan ismi Kerimcan Durmaz, skandal görüntülerin ardından linç yemiş ve uzun bir süre sessizliğe bürünmüştü. Hakkında hapis istemiyle onlarca dava da açılan ünlü isim, flaş bir karara imza atarak ABD'ye yerleşti.

EĞİTİM İÇİN GİTTİ

Geçtiğimiz gün ABD'ye giden Kerimcan Durmaz'ın, Acarkent'teki evini boşalttığı ve bundan sonra sadece konser ve turne için Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Kerimcan Durmaz da sosyal medya hesabı Instagram'dan önceki gün Amerika'ya uçtuğunu belirterek, bir süre eğitim için burada yaşayacağını ifade etti.