Uçak seferleri iptal mi? Son dakika 2022! İstanbul uçak seferleri ertelendi mi? THY, Pegasus uçuşları iptal mi? İptal olan seferler

Uçak seferleri iptal mi? İstanbul uçak seferleri ertelendi mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Çeşitli sebeplerle seyahat etmesi gereken vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "24-25 Ocak 2022 bugün ve yarın Pegasus, THY uçak seferleri iptal mi oldu, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. THY be Pegasus'tan konuyla ilgili son dakika açıklamaları peş peşe geldi.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları(THY), İstanbul'da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonların yarın sabah saat 04.00'e kadar durdurulduğunu duyurdu.

İstanbul'da üç günden beri etkili olan kar yağışı bugün öğle saatlerden itibaren şiddetini arttırdı. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar saat 18.00'e kadar durduruldu. Şiddetli yağış devam ederken bir açıklama da Türk Hava Yolları'ndan geldi. Bu doğrultuda THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonları yarın sabah saat 04.00'e kadar durduruldu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldık" açıklamasında bulundu.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA!

"Olumsuz Hava Koşulları Sebebiyle İptal Olan Seferlerimiz

Değerli misafirlerimiz,

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.

Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; https://www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz."

İptal olan seferleri görmek için buraya tıklayınız.

Haberler.com - Gündem