Uçak otomobilin üzerine düştü! Patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Uçak otomobilin üzerine düştü! Patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

16.03.2021 09:11 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:15

ABD'nin Florida eyaletinde iki kişinin bulunduğu tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü. Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki kadın ve çocuk ise yaralandı.

Kaza, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinin Pembroke Pines ilçesinde meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft 36 Bonanza tipi tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü ve patlama meydan geldi.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

ABD medyası, kaza sonucu uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, otomobilin içindeki kadın ve çocuğun da yaralandığını duyurdu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Uçak otomobilin üzerine düştü! Patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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