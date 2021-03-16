Uçak otomobilin üzerine düştü! Patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ABD'nin Florida eyaletinde iki kişinin bulunduğu tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü. Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki kadın ve çocuk ise yaralandı.