Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı

05.02.2020 21:03 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:11

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktığı olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edilirken, ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. Uçak enkazından 2 yaralının kurtarıldığı anlar ise kameraya yansıdı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Ekiplerin uçak enkazında çakışmaları devam ediyor. Uçak enkazından kurtarılan 2 yaralı ise sedyeler ile olay yerindeki ambulanslara taşındı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

52 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

Öte yandan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, pistten çıkan uçağa ilişkin, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibarıyla 52 yaralının ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından kazaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibarıyla 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik. 112 Acil, 110 İtfaiye ve AFAD ekiplerimizce başlatılan tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

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