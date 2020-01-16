Uçağı kaçıran Bülent Ersoy, şirket çalışanlarını suçlayarak havalimanında olay çıkardı
İstanbul'dan Antalya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, uçağı kaçırmasından şirket çalışanlarını sorumlu tutarak olay çıkardı.
Konser vermek için İstanbul'dan Antalya'ya gitmek isteyen Diva Bülent Ersoy, uçağını kaçırdı. İstanbul Havalimanı'na gelen Ersoy, uçağı kaçırdığını öğrenince sinirlerine hakim olamadı.
TEKERLEKLİ SANDALYE İLE TAŞINDI
Posta'da yer alan haberegöre; konser programı için Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Bülent Ersoy'u, uçağının kalkmasına 10 dakika kala girdiği havalimanında tekerlekli sandalye hizmeti veren şirket çalışanları karşıladı.ÇALIŞANLARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Uçağa binmek için geç kalan Bülent Ersoy, uçağın kapı kapattığını öğrenince adeta deliye döndü. Uçağı kaçırmasından şirketin çalışanlarını sorumlu tutan Ersoy, çalışanlara hakaretler yağdırdı.
KARAKOLDA İFADE VERECEKLER
Olayın ardından bir süre telefonla görüşen Ersoy'un bu görüşmesinden sonra bazı şirket çalışanları savcılık talimatıyla ifade için karakola davet edildi. Sanatçının Antalya'da vereceği ve 1 milyon TL'ye anlaşmasını yaptığı konserini kaçırdığı için son derece sinirli olduğu öğrenildi.