Uçağı kaçıran Bülent Ersoy, şirket çalışanlarını suçlayarak havalimanında olay çıkardı

16.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:46

Konser vermek için İstanbul'dan Antalya'ya gitmek isteyen Diva Bülent Ersoy, uçağını kaçırdı. İstanbul Havalimanı'na gelen Ersoy, uçağı kaçırdığını öğrenince sinirlerine hakim olamadı.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE TAŞINDI

Posta'da yer alan haberegöre; konser programı için Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Bülent Ersoy'u, uçağının kalkmasına 10 dakika kala girdiği havalimanında tekerlekli sandalye hizmeti veren şirket çalışanları karşıladı.

ÇALIŞANLARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Uçağa binmek için geç kalan Bülent Ersoy, uçağın kapı kapattığını öğrenince adeta deliye döndü. Uçağı kaçırmasından şirketin çalışanlarını sorumlu tutan Ersoy, çalışanlara hakaretler yağdırdı.

KARAKOLDA İFADE VERECEKLER

Olayın ardından bir süre telefonla görüşen Ersoy'un bu görüşmesinden sonra bazı şirket çalışanları savcılık talimatıyla ifade için karakola davet edildi. Sanatçının Antalya'da vereceği ve 1 milyon TL'ye anlaşmasını yaptığı konserini kaçırdığı için son derece sinirli olduğu öğrenildi.