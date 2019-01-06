Uçağa Uyuşturucuyla Binmeye Çalışırken Yakalandı
Van'da uçağa uyuşturucuyla binmeye çalışan kişi yakalandı.
Van'da uçağa uyuşturucuyla binmeye çalışan kişi yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen C.P'yi, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durdurdu.
Yapılan aramada zanlının üzerine sarılı 1 kilo 80 gram toz esrar bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA