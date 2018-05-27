Üç Türk Dizisi Fas'ta En Çok İzlenenler Listesine Girdi

Fas'ta geçen hafta yapılan ölçümlere göre, üç Türk dizisi 'En Çok İzlenenler' listesinde ilk üç sırayı aldı.

"KARA SEVDA, BENİ AFFET VE ASLA VAZGEÇMEM"

Fas merkezli Maroc Metre şirketinden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde televizyon seyircilerine yönelik yapılan ölçümler sonucunda, 'Beni Affet' birinci sırayı alırken, 'Kara Sevda' ikinci,'Asla Vazgeçmem' ise üçüncü sırada yer aldı.

Kara Sevda

TÜRKİYE İLK ÜÇÜ KİMSEYE BIRAKMADI

Açıklamada, 'Beni Affet'in Maroc 2 televizyonu izleyicileri tarafından en çok tercih edilen dizi olduğu belirtildi. 9-15 Mayıs tarihlerinde yapılan listede, Murat Danacı, Şeyma Korkmaz ve Tolga Akman'ın başrolünü paylaştığı 'Beni Affet'in 6.5 milyon kişi tarafından izlendiği kaydedildi.

Asla Vazgeçmem

Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün oynadığı 'Kara Sevda'yı 4.5 milyon, Tolgahan Sayışman ile Amine Gülşe'nin 'Asla Vazgeçmem' projesini ise 4 milyon 400 bin kişinin izlediği belirtildi.