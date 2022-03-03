Üç Kuruş yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Üç Kuruş yeni bölümde ne olacak? Üç Kuruş 17. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Üç Kuruş yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Üç Kuruş dizisinin 17. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Üç Kuruş konusu nedir? Üç Kuruş 17. Fragmanı nasıl izlenir! Üç Kuruş oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

Üç Kuruş SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 16. Bölümünde; Yanına adamlarını alan Kartal, Çetin'in bahsettiği Korkmaz'ın deposuna baskın yapıyor. Kartal, Korkmaz'ın adamlarını etkisiz hale getirip, mallara el koyuyor.

Üç Kuruş YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş 16. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Efe'nin Leyla'nın çalıştığı mekana gittiği tanıtımda ayrılan fakat birbirinden vazgeçemeyen ikilinin ilişkisinde yaşanacak gelişmeler merak konusu oluyor. Leyla'nın Bahar'dan hesap sorması dikkat çekerken Kartal, Şesu ve Ruşen'in saldırıya geçtiği hareketli anlar heyecanı yükseltiyor. Efe ve Çetin, peşindeki silahlı adamlardan kaçmaya çalışırken Efe'nin "Yarın Kartal Bey'in özgürlüğünün son günü… Kuş kafese giriyor artık!" sözleri, "Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?" sorusunu akıllara getiriyor.

Haberler.com - Gündem