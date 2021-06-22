Üç kez ertelenen düğünde gelin ve damadı paraya boğdular, çek takan bile oldu

Üç kez ertelenen düğünde gelin ve damadı paraya boğdular, çek takan bile oldu Otomotiv sektörünün genç patronunun düğününde gelin ve damat paradan adeta görünmez hale geldi Damat Seyit Ahmet Akış: "Herkes takı takıp paraları rulo yapmıştı" Antalya'da otomotiv sektörünün genç patronu Seyit...

Üç kez ertelenen düğünde gelin ve damadı paraya boğdular, çek takan bile oldu

Otomotiv sektörünün genç patronunun düğününde gelin ve damat paradan adeta görünmez hale geldi

Damat Seyit Ahmet Akış: "Herkes takı takıp paraları rulo yapmıştı"

ANTALYA - Antalya'da otomotiv sektörünün genç patronu Seyit Ahmet Akış ile Zeynep Çelik'in pandemi nedeniyle üç kez ertelenen düğünü yapıldı. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği düğünde gelin ve damat, takılan paralardan adeta görünmez hale geldi, bir davetli ise 10 bin liralık çek taktı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otomotiv sektörünün genç patronu Seyit Ahmet Akış ile Ahmet Çelik'in kızı Zeynep Çelik'in pandemi nedeniyle üç kez ertelenen düğünü, tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçilmesi ile gerçekleştirilebildi. Denizim Park Restoran'da düzenlenen kır düğününe davetlilerin ilgisi büyük olurken, bin 500 kişinin düğüne katılması dikkat çekti. Düğün törenlerini özleyen davetliler, takı törenine geçildiğinde gelin ve damada para ve takı takmak için adeta birbirleri ile yarıştı. Takı töreni öncesi sevdikleriyle ve yakınlarıyla oynayıp eğlenen gelin ve damat, takı töreninden sonra ise hareket edemez hale geldi. Damat ile gelini paraya boğan davetliler, damadı adeta 'para ağacı'na çevirdi. Damadın arkadaşlarının 100 liralık banknotları rulo halinde takmaları dikkat çekti. Takıların içinden çeklerin çıkması ise sürpriz oldu. Genç çift, düğünden sonra bu hafta balayına çıkacak.

Paraları rulo yaptılar, çek takan da oldu

Düğünü erken yapmayı planladıklarını ancak pandeminin buna müsaade etmediğini belirten Seyit Ahmet Akış, "İnsanlar 1,5 senedir doğru dürüst düğüne gidememişti. Sağ olsun eşimiz dostumuz hepsi katıldı. Takı, eğlence olsun güzel bir düğün oldu. Çok sevdiğim bir Ahmet ağabeyim vardı. O 'ben rulo ile uğraşamam' deyip, Temmuz'un 21'ine olan 10 bin liralık çeki taktı. Bu da milletin ilgisini çekti" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı