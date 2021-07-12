Üç ilçenin kullandığı yol asfaltlanıyor
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Üç ilçenin kullandığı yol asfaltlanıyor

Üç ilçenin kullandığı yol asfaltlanıyor
Anadolu Ajansı / Levent Kişi - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinin ulaşımında kullanılan 20 kilometrelik Halitağalar-Uzunlar-Namaras ve Güneycik grup yolunu asfaltlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinin ulaşımında kullanılan 20 kilometrelik Halitağalar-Uzunlar-Namaras ve Güneycik grup yolunu asfaltlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 20 kilometrelik Halitağalar-Uzunlar-Namaras-Güneycik Grup yolunda asfalt çalışması başlattı.

Genişletme ve alt yapı hazırlığı tamamlanan yolun ilk etapta 10 kilometrelik bölümü asfaltlanıyor.

Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi yolunun deforme olan bölümleri de yenileniyor.???????

Üç ilçenin kullandığı yol asfaltlanıyor
Üç ilçenin kullandığı yol asfaltlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi

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