TYT yarın mı, ne zaman? 2021 TYT Cumartesi mi Pazar günü mü? TYT sınavı hangi gün, saat kaçta?

Öğrencilerin heyecanla beklediği TYT sınavı sayılı saatler kaldı. YKS'nin 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak? TYT sınavı Cumartesi günü mü Pazar günü mü olacak? TYT 26 Haziran Cumartesi mi 27 Haziran Pazar mı yapılacak? TYT saat kaçta başlayacak? TYT sınavı ne zaman olacak? Saatleri haberimizde...

TYT sınavı yarın mı olacak Pazar günü mü? Sınava veliler gidebilir mi? Sınav kaç dakika sürecek? gibi soruların cevapları merak edildi. Peki, TYT ne zaman, yarın mı? 2021 TYT Cumartesi mi Pazar günü mü? TYT sınavı ne zaman, saat kaçta? Ayrıntılar haberde...

2021 TYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 26 Haziran 2021 (Cumartesi) günü, saat 10.15'de başlayacak ve 135 dakika sürecek. Sınav yarın sabah yapılacaktır.

2021 TYT YARIN MI, PAZAR GÜNÜ MÜ?

TYT 2021 sınavı yarın yapılacak . Sınav 26 Haziran Cumartesi günü sabah saat 10:15 'de başlayacaktır.

TYT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınav toplamda 135 dakika sürecek. Yani saate çevirirsek toplamda 2 saat 15 dakika ediyor.

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TYT NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.