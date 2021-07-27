TYT sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: YKS sonuçları açıklandı mı sorusu, milyonlarca adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Haziran ayında gerçekleşen TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterenler, üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bir bekleyişe girdi. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama gelirken YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusu netlik kazandı. Peki, TYT sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: Haziran ayında düzenlenen TYT, AYT, YDT oturumlarına katılım gösteren milyonlarca aday, 2012 YKS sonuçları için ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya kilitlendi. Bu noktada, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM tarafından YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi paylaşıldı. Peki, TYT sonuçları açıklandı mı? 2021 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde…

YKS- TYT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden erişime açılacağı biliniyor.

ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre 2021 YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM aday işlemleri sayfası üzerinden erişime açılacağı biliniyor.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu internet sitesinden yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar yayımda olacak.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Kılavuza göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos'ta yapılacak.