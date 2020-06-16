TYT ne zaman? AYT ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman? TYT tarihi nedir? AYT tarihi nedir? İşte sınav tarihleri!
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TYT ne zaman? AYT ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman? TYT tarihi nedir? AYT tarihi nedir? İşte sınav tarihleri!

Tüm öğrenciler TYT ve AYT tarihlerini merak ediyor. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren sınavlar ile ilgili tarihler haberimizde. TYT ne zaman? AYT ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman? TYT tarihi nedir? AYT tarihi nedir? İşte sınav tarihleri!

TYT ne zaman? AYT ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman? TYT tarihi nedir? AYT tarihi nedir? İşte sınav tarihleri!
16.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:02

Öğrencilerin kariyer planlarını ve eğitim hayatlarını belirleyecek olan sınavlardan TYT ve AYT tarihleri merak konusu oldu. TYT ve AYT tarihleri hakkında araştırılan ve sorulan soruların yanıtları haberimizde. TYT VE AYT sınav tarihleri nedir? Üniversite sınavları ne zaman?

TYT SINAV TARİHİ NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilkoturumu olan TYT 27 Haziran'da gerçekleşecek. Sınav saat 10:15'te başlıyor.

AYT SINAV TARİHİ NEDİR?

AYT 28 Haziran'da saat 10:15'te yapılıyor.

TYT ne zaman? AYT ne zaman? Üniversite sınavı ne zaman? TYT tarihi nedir? AYT tarihi nedir? İşte sınav tarihleri!
TYT VE AYT TARİHLERİ

TYT NEDİR?

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, lise müfredatından (9. ve 10. sınıf konuları) gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini (iki yıllık üniversite) tercih edebilecektir. Baraj puan modülü eski sistemle güdümlüdür, değişmemiştir. Buna ek olarak 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin puanları tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir.[6] Sınavın süresi 135 dakikadır (2020 TYT için 165 dakikaya çıkartılmıştır).

AYT NEDİR?

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir.[6] Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT(%40)+AYT(%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. YDT (Yabancı Dil Testi) ise tamamen farklı bir durumda olup TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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