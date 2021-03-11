Tycoon ne demek? Tycoon anlamı ne?
11.03.2021 08:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 08:15
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tycoon, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tycoon ne demek? Tycoon anlamı ne? İşte, Tycoon kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Tycoon kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Tycoon anlamı ne? Tycoon ne demek?
TYCOON NE DEMEK?
Tycoon: İşadamı
Çok zengin ve nüfuzlu iş adamı. Eskiden yabancıların Japon ordusu kumandanlarına verdiği ad.