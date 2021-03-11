Tycoon ne demek? Tycoon anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Tycoon, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Tycoon ne demek? Tycoon anlamı ne? İşte, Tycoon kelimesin anlamı!