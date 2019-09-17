Twitter, terör örgütü YPG'nin sosyal medya hesabını doğrulayarak mavi tik verdi

17.09.2019 19:19

Türkiye'nin sınırında bulunan Kuzey Suriye topraklarını işgal eden terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye Twitter'dan destek verdi. Twitter, YPG'nin sosyal medya hesabını doğrulayarak mavi tik verdi.

ŞİKAYETLERE KARŞI ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Suriye'nin kuzeyinde gösterdikleri terör faaliyetleri AB ve Amerika tarafından korunup kollanan YPG, şimdi de sosyal medyada kendine yer buldu. YPG'nin Twitter sayfasına, "mavi tik" verildi. Bu işaret, sayfanın resmi bir sayfa ve onaylı olduğu anlamına geliyor. YPG, böylece Twitter'da sayfaya yapılan şikayetlere karşı da elini güçlendirmiş oldu.