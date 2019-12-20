Twitter, Suudi Arabistan menşeli binlerce hesabı 'propaganda' yaptıkları gerekçesiyle sildi
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Twitter, Suudi Arabistan menşeli binlerce hesabı 'propaganda' yaptıkları gerekçesiyle sildi

Twitter, Suudi Arabistan merkezli binlerce Twitter kullanıcısının hesabını "yanlış bilgi ve reklam içerikli e-mail yaydıkları" gerekçesiyle kapattıklarını açıkladı

20.12.2019 23:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:03
Twitter, Suudi Arabistan menşeli binlerce hesabı 'propaganda' yaptıkları gerekçesiyle sildi

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı , 'ın jeopolitik çıkarları adına koordineli hareket eden 6 bin hesabın belirlenerek silindiğini bildirdi.


Şirket, şu ana kadar silinen ya da arşivlenen Suudi menşeli hesap sayısının toplamda 88 bin olduğunu kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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