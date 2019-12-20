Twitter, Suudi Arabistan menşeli binlerce hesabı 'propaganda' yaptıkları gerekçesiyle sildi

20.12.2019 23:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:03

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı Twitter, Suudi Arabistan'ın jeopolitik çıkarları adına koordineli hareket eden 6 bin hesabın belirlenerek silindiğini bildirdi.



Şirket, şu ana kadar silinen ya da arşivlenen Suudi menşeli hesap sayısının toplamda 88 bin olduğunu kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle