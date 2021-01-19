Twitter, Pinterest, Periscope reklam yasağı geldi mi? Reklam yasağı temsilci atayan kuruluşlar hangileridir?

Türkiye'de temsilcisi olmayan sosyal medya platformlarına reklam yasağı geldi. Kullanıcılar, Twitter, Pinterest, Periscope reklam yasağı geldi mi? Reklam yasağı temsilci atayan kuruluşlar hangileridir? solarının cevabını merak ediyor.

Türkiye'de temsilci bulundurmayan, vergi mükellefi olmayan reklam yasağı getirilen şirket veya kuruluşlar reklam sözleşmesi yapamayacak. Twitter, Pinterest, Periscope reklam yasağı geldi mi? Reklam yasağı temsilci atayan kuruluşlar hangileridir? sorularının cevabı ise detaylarda!

TWİTTER, PİNTEREST, PERİSCOPE REKLAM YASAĞI GELDİ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren, 7253 sayılı yasanın 3. aşaması gereği reklam medya yasağı, Türkiye'de vergi mükellefi olmayan kurum ve kuruluşlara reklam yasağı getirdi. Buna göre, Türkiye'de temsilci bulundurmayan, atama yapmayan şirketler, reklam sözleşmesi yapamayarak reklam bedeli olarak para ödemeyecekler.

Türkiye'de temsilci atamayan Twitter, Pinterst, Periscope ise reklam yasakları geldi.

Yürürlüğe giren, reklam yasağı uygulamasında bu platformlara reklam kurumların ceza kesileceği gibi TCMB, VDK, BDDK, BTK ve ilgili bulunan tüm kamu kurumlarını dada denetleyecek.

TWİTTER, PİNTEREST, PERİSCOPE REKLAM YASAĞI

Resmi Gazete'de yayımlanan reklam yasağını kararını Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan resmi twitter hesabından duyurdu. Maddelere ayırarak, ayrıntılarıyla anlatan Sayan, Reklam yasağı uygulanmadan Türkiye'ye temsilci atamayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul eden sosyal ağ şirketlerine teşekkürlerimi sunuyorum. dedi.

Sayan, Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz diyerek, şunları ekledi,

''Lakin milletimizin; verilerini, gizliliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye'de hakim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol. Taciz, istismar, iftira ve hak ihlalleri bir özgürlük değil suçtur! Hiç kimsenin bu ve benzeri suçları özgürlük kisvesi altında işlemesine asla müsaade etmeyeceğiz.'' açıklamasında bulundu.

BANT DARALTMASI

1 Ekim 2020 yılında yürürlüğe giren yasada, temsilci atamayan şirketlere, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişimi Kurumu) tarafından 40 milyon para cezası kesilmişti. Temsilci atamayan sosyal medya kurumlarına, bir sonraki aşama olarak bant daraltma yaptırımı uygulanacak.

REKLAM YASAĞI TEMSİLCİ ATAYAN KURULUŞLAR HANGİLERİDİR?

Reklam yasağını dikkate alarak temsilci atayan yurtdışı kaynaklı kuruluşlar, Facebook, LinkedIn ve Tiktok oldu.