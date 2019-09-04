Siyasilerden, sosyal medyada Sivas Kongresi paylaşımları

04.09.2019 10:21

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'nin bugün 100. yıl dönümünü kutluyoruz.

Manda ve himaye fikrinin kesin olarak reddedildiği ve kurtuluş mücadelemizin kaderinin belirlendiği bugüne dair devlet erkanı ve siyasilerden #SivasKongresi etiketiyle sabahın erken saatlerinden itibaren paylaşımlar gelmeye başladı.

İŞTE O MESAJLAR:

CUMHURBAŞKANLIĞI

"Sivas'ta 100 sene önce bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyoruz."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN

"Yakın tarihimizin dönüm noktalarından biri olan ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı #SivasKongresi'nin ?? yılında Mustafa Kemal Atatürk ve tüm millî mücadele ve istiklal kahramanlarını rahmetle yâd ediyorum. O gün olduğu gibi bugün de vatan bütündür ve parçalanmayacaktır."

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU



Bağımsız, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı #SivasKongresi'nin 100. yıldönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

#SivasKongresi'nin 100. Yılı Kutlu Olsun... Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'Ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygı ile anıyoruz...

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

#SivasKongresi'nin 100. yılı geçmişimizdeki bağımsızlık iradesinin adı olduğu gibi, bugünümüzün ve geleceğimizin de pusulasını oluşturuyor. En zor şartlarda bile gözümüzü milletimizin talimatlarından ayırmamak ve bağımsızlık irademizi her daim diri tutmak tek yolumuzdur.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

"Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı #SivasKongresi'nin 100. yılında, istiklal mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

ESKİ BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM

"Tarih boyunca bağımsız olmuş bir milletin manda ve himayeyi reddettiği, millî iradenin hakim kılındığı #SivasKongresi'nin 100. yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemiz için mücadele veren tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum."

TBMM ANAYASA KOMİSYONU ESKİ BAŞKANI BURHAN KUZU

"Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul edilemez" Milli mücadelenin temel taşı olan Sivas Kongresi'nin 100.yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. #SivasKongresi

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

"Milli Mücadelemizin ve bağımsızlığımızın temel taşlarından #SivasKongresi'nin 100.yıldönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı şehitleri olmak üzere bize bu cennet vatanı bırakan tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun!"

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU

"Bugün bu kongrenin 100. sene-i devriyesini hep birlikte yaşamaktayız. Sivas Kongresi aziz milletimizin makûs tarihinin tersine dönmesi noktasında önemli bir adımdır."