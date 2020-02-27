: Twitter'ı çalkalayan iddia: Oyuncu Alparslan Özmol, koronovirüsten öldü

27.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:38

Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin karakteriyle ünlenen Alparslan Özmol'un hakkında çıkan 'öldü' haberlerine bir yenisi daha eklendi. Hakkında sürekli ölüm haberleri çıkan oyuncunun son olarak da koronavirüsten öldüğü iddia edildi.

"KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ"

Sosyal medyada bazı kişiler tarafından zaman zaman ortaya atılan 'Çaycı Hüseyin öldü' haberleri Twitter'da yeniden gündem oldu. Dünya gündeminde Coronavirüs salgını nedeniyle birçok kişi hayatını kaybederken Özmol'un da Korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği söylentisine Twitter'dan yorum yağdı.

"BU SENE ÇOK ERKEN ÖLDÜ"

Sosyal medya hesabı Twitter'da Türkiye gündeminin birinci sırasına yerleşen Alpaslan Özmol'un koronavirüs nedeniyle öldüğü haberleri birçok sosyal medya kullanıcı tarafından tiye alındı. Oyuncu için "Abi cenazene gelemedim, bir daha ki ölüşüne artık", "Birçok sebepten ölen Çaycı Hüseyin koronavirüsten öldü" ve "Bu sene çok erken öldü" gibi paylaşımlar yapıldı.

İşte o paylaşımların bazılar...

ALPARSLAN ÖZMOL KİMDİR?

Alparslan Özmol 19 Nisan 1974 tarihinde Almanya, Hamburg şehrinde doğdu. Başarılı oyuncu ilkokulun ardından kayıt olduğu ortaöğretimde boyundan ötürü yaşadığı zorluklar yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldı. O dönemlerde ailesi ile Bursa'ya yerleşen isim burada bir züccaciye dükkanında turistlere eşarp satarak geçimini sağladı. Turistlere satış yapmak için birkaç yabancı dil öğrenen Özmol tamamen tesadüf eseri Bursa Devlet Tiyatorsu'nda yeni sahnelenecek bir oyunda kralın soytarısı rolüyle oyunculuğa ilk adımını attı.

Bursa Devlet Tiyatorsu'nda bir çok oyunda rol alan isim televizyona ilk adımı Hamdi Alkan'ın başrolünü oynadığı güldürü programı olan Reyting Hamdi'de 8 bölüm oynayarak attı.

Alpaslan Özmol'un hayatındaki dönüm noktası ise oyuncu Özgür Ozan aracılığı ile tanıştığı Birol Güven sayesinde oldu. O dönemde Birol Güven TGRT ekranları için "Kahkaha Show" adlı bir program hazırlıyordu. Özmol bu programda bir mafya babasını canlandırdı ve bu rolü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başarılı isim gelen tekliflerin artması ile beraber Bursa'dan ayrılıp İstanbul'a yerleşti.

İstanbul'a yerleşen oyuncunun Türkiye tarafından tanınması ve sevilmesi "Ayrılsak da Beraberiz" dizisi ile oldu. Oyuncu ilk olarak bu dizide Çaycı Hüseyin tiplemesi ile izleyenlerin karşısına çıktı. Özmol bu karakter ile o kadar çok sevildi ki Birol Güven Çocuklar Duymasın adlı diziye bu karakteri bire bir taşıdı.

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