Twıtch'in Yıldızları: Elraenn ve Pqueen
Oyunforpay'un verilerine ve Oyunfor kullanıcılarının görüşlerine göre Twitch'te 2020 yılında en çok etkileşim alan kadın yayıncı Pelin Baynazoğlu (Pqueen), erkek yayıncı ise Tuğkan Gönültaş (Elraenn) oldu.
Oyunforpay'un verilerine ve Oyunfor kullanıcılarının görüşlerine göre Twitch'te 2020 yılında en çok etkileşim alan kadın yayıncı Pelin Baynazoğlu (Pqueen), erkek yayıncı ise Tuğkan Gönültaş (Elraenn) oldu.
En çok etkileşim alan erkek yayıncılar:
1. Tuğkan Gönültaş (Elraenn)
2. Tuna Akşen (PintiPanda)
3. Ferit Karakaya (wtcN)
4. Mustafa YAVUZ (hazretiyasuo)
5. Mete Özbey (Easter GamersTv)
En çok etkileşim alan kadın yayıncılar:
1. Pelin Baynazoğlu (Pqueen)
2. Gözde Demiral (Miafitz)
3. Merve Burcu Durak (targetlocated)
4. Ceren Pektaş (LunaSpia)
5. Kübra Turhan (Kaytie)
Kaynak: Space Mag Türkiye