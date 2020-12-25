Twıtch'in Yıldızları: Elraenn ve Pqueen

Oyunforpay'un verilerine ve Oyunfor kullanıcılarının görüşlerine göre Twitch'te 2020 yılında en çok etkileşim alan kadın yayıncı Pelin Baynazoğlu (Pqueen), erkek yayıncı ise Tuğkan Gönültaş (Elraenn) oldu.