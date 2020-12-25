Twıtch'in Yıldızları: Elraenn ve Pqueen
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Twıtch'in Yıldızları: Elraenn ve Pqueen

25.12.2020 16:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:48
Twıtch'in Yıldızları: Elraenn ve Pqueen

Oyunforpay'un verilerine ve Oyunfor kullanıcılarının görüşlerine göre Twitch'te 2020 yılında en çok etkileşim alan kadın yayıncı Pelin Baynazoğlu (Pqueen), erkek yayıncı ise Tuğkan Gönültaş (Elraenn) oldu.

Oyunforpay'un verilerine ve Oyunfor kullanıcılarının görüşlerine göre Twitch'te 2020 yılında en çok etkileşim alan kadın yayıncı Pelin Baynazoğlu (Pqueen), erkek yayıncı ise Tuğkan Gönültaş (Elraenn) oldu.

En çok etkileşim alan erkek yayıncılar:

1. Tuğkan Gönültaş (Elraenn)

2. Tuna Akşen (PintiPanda)

3. Ferit Karakaya (wtcN)

4. Mustafa YAVUZ (hazretiyasuo)

5. Mete Özbey (Easter GamersTv)

En çok etkileşim alan kadın yayıncılar:

1. Pelin Baynazoğlu (Pqueen)

2. Gözde Demiral (Miafitz)

3. Merve Burcu Durak (targetlocated)

4. Ceren Pektaş (LunaSpia)

5. Kübra Turhan (Kaytie)

Kaynak: Space Mag Türkiye

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