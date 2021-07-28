Twitch, eski YouTube yöneticisini işe aldı!

Amazon'un sahip olduğu popüler canlı yayın platformu Twitch, eski YouTube yöneticisi Constance Knight'ı yeni içerik oluşturucusu olarak işe aldı. İşte detaylar!

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından olan Twitch, Instagram ve YouTube'da yöneticilik yapmış Constance Knight'ı yeni içerik oluşturucusu olarak işe aldı.

Knight, yaklaşık bir senedir Instagram'da küresel video küratörlüğü görevini üstleniyordu. Bundan önce de, içerik oluşturucu topluluklari için ortalıklarla başkanı olarak dokuz yıldan fazla bir süre YouTube'da çalıştı.

Constance Knight, Twitch'in ilk içerik oluşturucu başkan yardımcısı olarak, dünya çapında çeşitli içerik oluşturuculara hizmet vermeye odaklanacak ve canlı yayın ortaklarının genel deneyimini iyileştirme çabalarına öncülük edecek.

"CONSTANCE, ZENGİN BİR BİLGİ BİRİKİME SAHİP DENEYİMLİ VE TUTKULU BİR LİDER"

Twitch'in baş içerik sorumlusu Michael Aragon, "İçerik oluşturucular Twitch'in kalbi ve ruhudur ve bizler daha fazla insanın Twitch'te kendi topluluklarını bulduğunu görmeye devam ediyoruz. Şimdi ise küresel içerik oluşturucuları ile ekibimize daha fazla destek eklemenin tam zamanı" dedi.

Micrael Aragon, Knight'ın işe alımını açıklarken şu ifadeleri kullandı,"Constance, akış endüstrisinden zengin bir bilgi birikimine sahip olan deneyimli ve tutkulu bir lider. Onun bakış açısı, Twitch'in ve yaratıcılarının büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmak için çok değerli olacak."

"İÇERİK OLUŞTURUCULARINI DESTEKLEYEN BU HİZMETE KATILDIĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Knight ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Twitch, tutkulu ve ilgili topluluklar oluşturmak için tasarlandı. Ben de içerik oluşturucularını desteklemeye bu kadar önem veren bir hizmete katıldığım için çok heyecanlıyım. Eğlencenin geleceği yaratıcılar tarafından yönlendiriliyor, kariyerlerini Twitch'te ilerletmek ve bizi yeni nesil içeriğe götürmek için çalışan bu yaratıcı profesyonelleri desteklemekte rol oynamaktan heyecan duyuyorum."

Knight, Austin'deki Texas Üniversitesi'nden işletme alanında lisans derecesine ve UCLA'nın Anderson School of Management'tan MBA derecesine sahiptir.