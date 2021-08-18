Twire Haftanın Kadrosunu duyurdu!
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Twire Haftanın Kadrosunu duyurdu!

Twire Haftanın Kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Haftanın takımı sizlerle!

PUBG için takımlara/turnuvalara veri ve istatistik sağlayan espor şirketi Twire Haftanın Kadrosunu duyurdu.

Twire, sosyal medya kanalları üzerinden paylaştığı gönderide 09-15 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen turnuvalarda üst düzey performans gösteren 4 oyuncuyu haftanın takımına seçtiğini açıkladı.

Bu haftanın takımında yer alan 4 oyuncunun arasında SuperMassive Blaze'den Lahza yer alıyor. Haftanın kadrosunda yer alan oyuncuların listesi ise şu şekilde:

TANK1995 - 84 Twire Skoru - 23 Öldürme - 2.6 KDA -

LONGK - 84 Twire Skoru - 44 Öldürme - 2.8 KDA -

LAHZA - 92 Twire Skoru - 31 Öldürme - 3.8 KDA -

INONIX - 85 Twire Skoru - 22 Öldürme - 3.4 KDA -

Playerbros ekibi olarak temsilcimiz Lahza'yı tebrik ediyoruz, bir sonraki hafta yayınlanacak olan takımda görüşmek üzere!

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Kaynak: Playerbros

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