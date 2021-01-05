TV8 Dizi Gecesi Öğrenci Evi konusu nedir? Exxen Öğrenci Evi oyuncuları kimlerdir? Öğrenci Evi ne zaman başlayacak?
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TV8 Dizi Gecesi Öğrenci Evi konusu nedir? Exxen Öğrenci Evi oyuncuları kimlerdir? Öğrenci Evi ne zaman başlayacak?

05.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:01
TV8 Dizi Gecesi Öğrenci Evi konusu nedir? Exxen Öğrenci Evi oyuncuları kimlerdir? Öğrenci Evi ne zaman başlayacak?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen için diziler hazırlamaya başladı. Peki, Exxen'de yayınlanacak olan yeni dizi Öğrenci Evi'nin konusu nedir? Exxen Öğrenci Evi oyuncuları kimlerdir? Exxen Öğrenci Evi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen için diziler hazırlamaya başladı. Peki, Exxen'de yayınlanacak olan yeni dizi Öğrenci Evi'nin konusu nedir? Exxen Öğrenci Evi oyuncuları kimlerdir? Exxen Öğrenci Evi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

EXXEN ÖĞRENCİ EVİ KONUSU VE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de programlar belli olmaya başladı. Öğrenci Evi dizisi Exxen'de yayınlanacak. Bununla birlikte izleyici kitlesi Öğrenci Evi dizisi ne zaman yayınlanacak. oyuncu kadrosunda kimler olacak, exxen de mi yayınlanacak?gibi araştırmalar sürüyor. Öğrenci Evi dizisi kaç bölüm, kaç saat ve konusu ne olacak? İşte tüm detaylar...

Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturacağı gençlik dizisi Öğrenci Evi'nin başrol oyuncuları ise belli oldu.

EXXEN ÖĞRENCİ EVİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Bertan Asllani,

Baran Bölükbaşı,

Zülal Sude Güler,

Samet Kaan Kuyucu,

Serra Pirinç,

Arzu Gamze Kılıç,

Ceyda Düvenci,

Murat Aygen,

Ozan Güçlü,

Merve Nur Bengi,

Dilara Gül Demiral

Ceren Balcı

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