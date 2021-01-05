TV 8 Yemekteyiz başvuru ekranı! Yemekteyiz başvuru nasıl yapılır?

TV 8 Yemekteyiz başvuru ekranı! Yemekteyiz başvuru nasıl yapılır? Yemekteyiz başvuru linki! Detaylar haberimizde.

TV 8 YEMEKTEYİZ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programı son olarak Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana geldi. Birbirinden farklı ve eğlenceli yarışmacıların katıldığı programa nasıl başvuru yapılır? TV 8 kanalında şuanda yayınları bulunmayan yarışmaya aşağıdaki linkten başvuru yapılabilir.

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