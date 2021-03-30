Şuhut'ta yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgimizi çekiyoruz' etkinliği
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Şuhut'ta yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgimizi çekiyoruz' etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şuhut'ta yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgimizi çekiyoruz' etkinliği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaya geçitlerinde, yayalara öncelik için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaya geçitlerinde, yayalara öncelik için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Şuhut'ta kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığı kapsamında '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' etkinliği düzenlendi. Şuhut'ta dün gün boyunca yaya geçitlerinin sarı renkli şeriflerden bazılarını kırmızı renge boyandı.

Kırmızı çizgi uygulamasının tanıtımı ilçedeki okul önlerinde Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut'ta yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgimizi çekiyoruz' etkinliği
Şuhut'ta yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgimizi çekiyoruz' etkinliği
Şuhut'ta yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgimizi çekiyoruz' etkinliği
Şuhut'ta yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgimizi çekiyoruz' etkinliği
Şuhut'ta yaya geçitlerinde 'kırmızı çizgimizi çekiyoruz' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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