'Tuzlalı Tsubasa' hasretle halı sahaların açılmasını bekliyor
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'Tuzlalı Tsubasa' hasretle halı sahaların açılmasını bekliyor

'Tuzlalı Tsubasa' hasretle halı sahaların açılmasını bekliyor Tuzla'da geçtiğimiz aylarda halı sahada attığı efsane gölüyle sosyal medyada milyonlarca izlenip gündem olan Tuzlalı Tsubasa halı sahaların açılmasını hasretle bekliyor.

20.06.2020 01:19 | Son Güncelleme: 20.06.2020 02:05

'Tuzlalı Tsubasa' hasretle halı sahaların açılmasını bekliyor

İSTANBUL - Tuzla'da geçtiğimiz aylarda halı sahada attığı efsane gölüyle sosyal medyada milyonlarca izlenip gündem olan Tuzlalı Tsubasa halı sahaların açılmasını hasretle bekliyor.

Korona virüsle nedeniyle tedbirler kapsamında halı sahalarda kapatılmıştı. Halı sahalarında kapalı olmasından dolayı futbol oynamayı sevenler futbol maçı yapmayı oldukça özledi. Maç yapmayı özleyenler arasında halı sahada atmış olduğu gol ile sosyal medyanın gündemine oturup tıklanma rekoru kıran Tuzlalı Tsubasa Dinçer Türkoğlu yer alıyor.

Halı sahaların açılmasını dört gözle beklediğini söyleyen Türkoğlu, "Pandemi sürecinde halı sahalardan sportif faaliyetlerden çok uzak kaldık inşallah en kısa zamanda bu pandemi sürecini atlatıp tekrardan özlediğimiz halı sahalarda top oynamayı çok istiyoruz. Bakalım kısmet inşallah daha daha sağlıklı günlerde hem spor yapar hem topumuzu oynarız hem de sağlık içinde yaşıyoruz diye düşünüyoruz. Vallahi halı sahalardan uzak durmak iyi bir duygu değil kötü bir duygu çünkü spor yapmayı seven bir insanız haftada bir gün bir keyfimiz vardı ondan da olduk. Bu pandemi sürece inşallah çok çabuk biter bittikten sonra herkes rahatlıkla parklarda spor yapar halı sahalara top oynar tenis oynar bir şekilde sportif faaliyetleri yerine getirir. Sağlıklı yaşamaya geri döneriz inşallah. çocukluğumuzdan beri top oynuyoruz her hafta bir keyfimiz vardı tabii ki top oynamayı çok özledik" şeklinde konuştu

Pandemi süreci nedeniyle halı sahaların yaklaşık 93 günden beri kapalı olduğunu söyleyen işletmeci Berat Ün ise, "Bütün müşterilerimiz her gün bizi arıyorlar sahalar ne zaman açılacak, ne zaman top oynayabileceğiz diye telefon açıyorlar. Şuanda bizde müşterilere bir cevap veremiyoruz. devletimizi yöneten büyüklerimizden bir an önce normalleşmenin halı sahalarda olmasını istiyoruz. Pandemi süreci normalleşmeye geçiş sürecimiz her şeyimiz hazır tesislerimizde soyunma odasına ve duşlara girilmiyor girişlerde ateş ölçülüyor. Bütün müşterilerimiz her gün bizi arıyorlar sahalar ne zaman açılacak ne zaman kapanacak diye biz de müşterimize cevap veremiyoruz. Bir an önce halı sahalarımızda bu normalleşme sürecinde açılmasını topluma ayak uydurmasını bekliyoruz kontrollü bir şekilde halı sahamızı da kontrollü bir şekilde maçların başlamasını istiyoruz" diye konuştu

'Tuzlalı Tsubasa' hasretle halı sahaların açılmasını bekliyor

Kaynak: İHA

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