Tuzla'da Kokuya Neden Olan Kimyasalı Döken 4 Kamyon Şoförü Yakalandı

Tuzla'da İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açmış 60 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Kokunun kimyasal atıklar nedeniyle ortaya çıkmasının ardından atıkları döktüğünden şüphelenilen 4 kamyon yakalandı.

KOKUYA NEDEN OLAN KİMYASALI TAŞIYAN 4 KAMYON YAKALANDI

Tuzla'da kokuya neden olan kimyasalı döken 4 kamyon yakalandı. Tuzla'da çok sayıda vatandaşı hastanelik eden kaçak kimyasal atıklarının atıldığı alanın yolu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kokuyla ilgili "kasten yaralama" ve "çevrenin kasten kirletilmesi" suçlarından soruşturma başlattı.

Kokunun mahallelere 2 kilometre uzaklıkta bulunan kanalizasyona bir vidanjör tarafından boşaltılan kimyasal atık sonucu meydana geldiği öğrenildi.