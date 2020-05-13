Tuzla Belediyesi, sağlık elçisi 700 hemşireyi taçlandırdı
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Tuzla Belediyesi, sağlık elçisi 700 hemşireyi taçlandırdı

Tuzla'daki tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan 700 hemşireye, ihtiyaç sahibi ailelere, yardım için çalışan Gönül Elleri Çarşısı'nın gönüllüleri tarafından el emeği ile üretilen taçlar hediye edildi.

Tuzla Belediyesi, sağlık elçisi 700 hemşireyi taçlandırdı
13.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:35

Dünya genelinde ve ülkemizde salgın ile mücadele ettiğimiz şu günlerde, hepimizden çok daha fazla ve pek çok riski göze alarak çalışan sağlık çalışanlarına şükranlarını borç bilen Tuzla Belediyesi, Hemşireler Günü'nü unutmadı.

Koronavirüsle mücadelede canlarını ortaya koyan hemşirelerimiz için Tuzla Belediyesi moral olması açısından taç dağıtım etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte kendisi de tıp doktoru olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, özellikle COVID 19 mücadelesinin sembollerinden fedakâr sağlık elçileri olan hemşirelerin Hemşireler Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın "Baharın yaza döndüğü bugünlerde, sayenizde bahar çiçekleri gibi açan hayatların temsilini bir taç gibi başınıza iliştirmek istedik. Siz başımızın tacı hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü layık olduğu coşkuyla kutlayacağımız güzel günlere varmak dileğiyle" yazılı kutlama mesajı ile mevsim çiçekleri kullanılarak yapılmış taçlar, hemşirelerle buluşturuldu.

Tuzla'da bulunan bütün sağlık kurumlarında görevli 700 sağlık hemşiresine ulaştırılan taçlar, İhtiyaç sahibi ailelere yardım için çalışan Tuzla Belediyesi gönül elleri çarşısının gönüllüleri ve çalışan bayanların el emeği ile üretildi. Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik ilçe genelindeki tüm sağlık merkezi ve kuruluşlarında sağlık ordusunun yılmaz neferi olan hemşirelere moral ve motivasyon desteği olarak tüm gün devam etti.

Kaynak: Bültenler

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