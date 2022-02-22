TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı'nda 22.02.2022 yoğunluğu

İSTANBUL Tuzla'da 22.02.2022 tarihinde evlenmek isteyen çiftler Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'ne geldiler. 22.02.2022 tarihini özel kılmak isteyen çiftler, Tuzla Belediyesi Nikah Memuru'nun sorularına, 'Evet' diyerek dünya evine girdiler.

Tuzla'da nikahlarını, 22.02.2022 tarihinde kıyarak daha özel kılmak isteyen çiftler, evlenmek üzere Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'ne geldiler. Öğlen saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte Nikah Sarayı'na gelen çiftler, büyük bir heyecan yaşadılar. Tuzla Belediyesi Nikah Memuru'nun sorularına, 'Evet' diyen çiftler dünya evine girdiler. Sabah 10'da başlayan nikah törenleri, akşam 16'de son buldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'da nikahlarını 22.02.2022 tarihinde kıyan çiftlere mutluluklar diledi.

Nikah günlerini özellikle bugüne aldıklarını belirten Burcu Erdem," Bugünün değerini biliyoruz. 2 rakamının önemini biliyoruz. Bütün niyetlerimizin gerçekleşmesi için böyle bir tarih belirledik" dedi.