Tuzaklı-Üçpınar grup yolunda genişletme çalışması
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Tuzaklı-Üçpınar grup yolunda genişletme çalışması

Tuzaklı-Üçpınar grup yolunda genişletme çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik ilçesi Tuzaklı-Üçpınar Mahalleleri grup yolunda sathi kaplama öncesi 6 bin 600 metrelik genişletme çalışması yapıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik ilçesi Tuzaklı-Üçpınar Mahalleleri grup yolunda sathi kaplama öncesi 6 bin 600 metrelik genişletme çalışması yapıyor.

2021 yılı sonuna kadar 1450 kilometre yol yapmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 946 mahallede yolları genişleterek konforlu hale getiriyor. Yol, su ve kanalizasyon sorunlarını çözmek için ekiplerin büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Fen İşleri Daire Başkanlığımızın filosuna kattığımız nitelikli ve kaliteli iş makineleri sahada çalışmaya başladı. Canik ilçemizde Tuzaklı-Üçpınar Mahalleleri grup yolunda sathi kaplama öncesi 6 bin 600 metrelik genişletme çalışması yapıyoruz. Önceliğimiz ulaşım konforu ve güvenliği" dedi. - SAMSUN

Tuzaklı-Üçpınar grup yolunda genişletme çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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