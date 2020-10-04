Tuzakla yırtıcı kuşları yakalayan 3 kişiye 176 bin lira ceza

KARS'ta tuzak kurarak yakaladıkları 'atmaca' ve 'doğan' cinsi kuşları araçlarının kapı içlerindeki zulalara gizleyen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

KARS'ta tuzak kurarak yakaladıkları 'atmaca' ve 'doğan' cinsi kuşları araçlarının kapı içlerindeki zulalara gizleyen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. 11 yırtıcı kuş doğal hayatına bırakılırken, 3 kişiye 176 bin TL para cezası uygulandı.

Kars'ta yırtıcı kuşları yakalayıp satan bir grubun belirlenmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma yaptı. 22 Eylül günü Sarıkamış çıkışında durdurulan bir araçta yapılan aramada arka sağ ve sol kapının içine gizlenmiş vaziyette 2 atmaca ile 2 doğan bulundu. Operasyonu devam ettiren ekipler Kars-Erzurum yolunda durdurdukları 2 aracın içinde doğan ile çok sayıda yabani hayvan yakalamada kullanılan aparat ele geçirdi.

YÖNTEM VE TAKTİK DEĞİŞTİRDİLERBölgede iki kez yakaladıkları yırtıcı kuşlarla polislere yakalanan 3 kişilik grup, yöntem ve taktik değiştirdi. Şüphelilerin, Sarıkamış yerine Ardahan'ın Göle ilçesi güzergahını kullanarak Şanlıurfa yönüne gitmeye çalıştığı belirleyen polis, Bingöl Karlıova Emniyet Müdürlüğü'yle irtibata geçti. İlçede durdurulan kişilere ait araçlarda yapılan aramalarda yine kapı içlerine gizlenmiş halde 3 atmaca ile 3 doğan ve bunların yakalanmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yırtıcı kuşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken 3 kişiye toplam 176 bin TL idari para cezası kesildi. Kurumda veteriner tarafından kontrolleri yapılan 11 atmaca ve doğan doğal hayatına geri bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK