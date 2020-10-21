Tuvaleti kullanan kadını 2 metre uzunluğundaki dev piton kalçasından ısırdı
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Tuvaleti kullanan kadını 2 metre uzunluğundaki dev piton kalçasından ısırdı

21.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:31
Tuvaleti kullanan kadını 2 metre uzunluğundaki dev piton kalçasından ısırdı

Tayland'da 54 yaşındaki Boonsong Plaikew, evindeki tuvaleti kullandığı sırada 2 metre uzunluğundaki dev piton tarafından kalçasından ısırıldı. Hastaneye kaldırılan Plaikew'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akıllara durgun veren olay, Tayland'ın Samut Prakan bölgesinde meydana geldi. 54 yaşındaki Boonsong Plaikaew, evindeki tuvaleti kullandığı sırada 2 metre uzunluğundaki bir piton tarafından kalçasından ısırıldı.

Kadın kanlar içinde kaldıktan sonra, dev piton talihsiz kadını bir de parmağından ısırdı. Pitonu parmaklarından uzaklaştırmayı başaran Plaikaew, daha sonra çığlık atararak yardım istedi. Plaikaew'in eşi, eve acil yardım ve hayvan kurtarma ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen acil yardım ekipleri kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından Plaikaew, hastaneye kaldırıldı. Tedavi edilmesinin ardından taburcu edilen Plaikaew'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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