Turuncuya dönen Adana'da indirimli tabak-çanak koronayı unutturdu
Turuncuya dönen Adana'da bir züccaciye mağazasının açılışa özel indirim yapması nedeniyle 40 metrelik kuyruk oluşturan vatandaşlar koronavirüsü tamamen unuttu. Sabahın erken saatlerinde mağaza önünde başlayan sosyal mesafesiz kuyruk görenlere pes dedirtti.
Merkez Çukurova ilçesi, Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir züccaciye mağazası sabah 07.30'da açıldı. Açılışa özel indirimler olması nedeniyle vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi.
SIRAYLA İÇERİ ALDILAR
Mağaza çalışanlarının kuyruktaki vatandaşları sırayla içeri almasına rağmen yaklaşık 30-40 metre uzunluğunda kuyruk oluştu. Kuyrukta sosyal mesafeye neredeyse hiç uyulmazken, vatandaşlar mağazaya girebilmek için dakikalarca kuyrukta sıra bekledi.
Öte yandan, çevredeki vatandaşlar kuyruğun sabah saatlerinden itibaren oluştuğunu ve giderek arttığını söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı