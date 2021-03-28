Turuncu Beyazlılar Derneği Başkanlığına Şevket Can Sıçramaz seçildi

Turuncu Beyazlılar Derneği başkanlığına Şevket Can Sıçramaz seçildi.

Turuncu Beyazlılar Derneği başkanlığına Şevket Can Sıçramaz seçildi.

Derneğin seçimli ilk olağan genel kurul toplantısı Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yapılan seçimle avukat Şevket Can Sıçramaz 40 üyeden 26'sının oyunu alarak başkanlığa seçildi.

Sıçramaz, yaptığı konuşmada, Adanaspor ismini her alanda yaşatmak için yola çıktıklarını belirterek, "Bağımsız bir şekilde bunu yapacağız. Tek bir menfaatimiz dahi yok. Bizler için bu bir bayrak yarışı. Turuncu Beyazlılar Derneği ilelebet var olacaktır. Biz de daha sonra bu bayrağı birilerine devredeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun