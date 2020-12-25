TÜROFED Başkan Yardımcısı Özden'den yılbaşı tatili değerlendirmesi

Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği(KODER) Başkanı Tacettin Özden, sokağa çıkma kısıtlaması eşliğinde geçirilecek olan 4 günlük yılbaşı tatilini değerlendirdi. Özden, genelge nedeniyle otellerin yılbaşına yönelik hazırlık yapmadığını ve rezervasyon taleplerinin de düşük olduğunu söyledi.

Otellerde yılbaşına yönelik herhangi bir hazırlık olmadığını kaydeden TÜROFED Başkan Yardımcısı ve KODER Başkanı Tacettin Özden, " Yılbaşı ile ilgili özel bir hazırlığımız yok. Çünkü, en son çıkan genelgeyle beraber artık otellerde canlı müzik yapılması yasak. Dolayısıyla bu kararlar ışığında normal bir yılbaşı geçireceğiz. Yani bu sene ki yılbaşını herhangi bir tatil döneminden bir farkı yok. Sokağa çıkma kısıtlamasını içeren genelge doğrultusunda tüm oteller normal bir dönem geçireceğimiz için çok fazla bir hareket beklemiyoruz " dedi.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ev ve otel arasında tercih yapabileceğine değinen Özden, " Açıkçası insanların (4 gün evimde oturacağıma gidip bir otelde tatil yapayım 4 gün orada dinleneyim evde oturmaktansa gideyim bir yerlere tatil yapayım) diyorsa o kişi ancak bize gelir. Ama onun dışında yılbaşında eskisi gibi balo, gala, canlı müzik geç saatlere kadar eğlence böyle bir şey yok o yüzden de pek bir beklentimiz yok. Açıkcası açık otel sayısı da bu yılbaşında az olacak. Bu sene ki yılbaşımız biraz daha sakin, sessiz sosyal mesafeye uygun maske kurallarımıza uygun turizm sertifikalarımıza uygun olarak normal bir yılbaşı gecesi ve tatili olacak. Şu anda doluluk oranlarımız çok düşük. Yoğun bir yılbaşı talebi yok " diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı