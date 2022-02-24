HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Yerli korona virüs aşısı Turkovac, Kargı'da uygulanmaya başlandı. Turkovac aşısı olmak isteyen vatandaşlar randevularını alarak Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesinde aşılarını yaptırabilecek.

Türkiye'de korona virüse karşı geliştirilen ilk yerli inaktif aşısı Turkovac vatandaşların hizmetine sunulmaya devam ediyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı işbirliğiyle geliştirilen korona virüs aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı almasının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Turkovac aşısı olmuş ve ardından 29 Aralık itibariyle şehir hastanelerinde aşı uygulanmaya başlamıştı.

Kargı'da gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesinde Turkovac aşı uygulamasına başlandı. Vatandaşlar Merkezi Hekim Randevi Sistemi (MHRS), 182 ve e-Nabız'dan randevu alarak Turkovac aşılarını yaptırabilecek.

(Turan Ozan Acar-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel