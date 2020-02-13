Türkoğlu toprağa verildi
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Türkoğlu toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 24. Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

13.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:43
Türkoğlu toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 24. Milletvekili Hasan Düziçi ilçesinde toprağa verildi.


51 yaşında hayatını kaybeden Türkoğlu için Hacılar Merkez Camisinde tören düzenlendi. Yoğun kalabalık nedeniyle cenaze namazı, caminin hemen yanında bulunan Atatürk ve Demokrasi Meydanda kılındı. Cenaze namazına katılanlardan helallik alınmasının ardından Türkoğlu'nun cenaze namazını ilçe müftüsü Ramazan Sancak kıldırdı.


Namazın ardından Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun cenazesi Çamiçi Mezarlığına defnedildi.


Türkoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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