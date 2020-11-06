Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş'un korona testi pozitif çıktı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un korona virüs testi pozitif çıktı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un korona virüs testi pozitif çıktı.

Türkoğlu Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz; Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş'un bugün yaptırmış olduğu Covid-19 testi maalesef pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavisine başlanmıştır. Durumu çok şükür iyi. Dua eder, dualarınızı bekleriz" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı