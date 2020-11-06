Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş'un korona testi pozitif çıktı
06.11.2020 23:07 | Son Güncelleme: 06.11.2020 23:11
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un korona virüs testi pozitif çıktı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un korona virüs testi pozitif çıktı.
Türkoğlu Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz; Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş'un bugün yaptırmış olduğu Covid-19 testi maalesef pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavisine başlanmıştır. Durumu çok şükür iyi. Dua eder, dualarınızı bekleriz" denildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı