"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı"ndan ilk görüntüler

09.10.2019 17:19

"Diriliş Ertuğrul" ve "Mehmetçik Kutulamare" gibi birçok diziye imza atan Mehmet Bozdağ'ın yeni projesi "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminin ilk görüntüleri yayınlandı.

Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği filmin başrolünü Emre Kıvılcım ve Ece Çeşmioğlu ile usta aktör Levent Özdilek paylaşıyor.

Filmde ayrıca Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Eren Vurdem, Seray Kaya, Selda Alkor, Cemal Hünal, Ogün Kaptanoğlu, Funda İlhan ve Sezgin Erdemir rol alıyor.

Filmin senaryosu Bozdağ'ın yanı sıra Atilla Engi·n tarafından kaleme alınırken, Fatih Sultan Mehmet Han'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan Akıncıların destansı hikayesi anlatılıyor.

Aksiyon türündeki filmin, 20 Aralık'ta Türkiye'nin yanı sıra aynı anda ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan gibi farklı ülkeler gösterime girmesi planlanıyor.

Kaynak: AA