Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı
Diyarbakır'da ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 3 çanta içerisine yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen 25'lik banknotlar halinde 1 milyon Irak dinarı bulundu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla yurda getirilen 3 çanta içerisinde 1 milyon Irak Dinarı (45 bin TL) ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Mardin'de ikamet eden bir kişinin elinde bulundurduğu Irak dinarlarını piyasaya sürmek için Diyarbakır'a getireceği bilgisi alındı.
3 ÇANTA DOLUSU PARA
Bu kapsamda, 4 Mart 2019 Pazartesi günü KOM Şube ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bağlar ilçesi Hayvan Pazarı mevkiinde şahsın içinde bulunduğu araç durdurularak Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda yapılan aramada, yasadışı yollarla Türkiye'ye getirilen, 3 farklı çantaya 25'lik banknotlar halinde yerleştirilmiş 1 milyon Irak dinarı ele geçirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilmesi ve alınan talimatı uyarınca, ele geçirilen paralar muhafaza altına alınırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen paraların dolandırıcılık amaçlı kullanılacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İşte ele geçirilen dinarlar;
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birilerini kazıklayacaklardı olmadıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÇALA ÇALA DOYMADINIZ. ÜLKEYİ YEDİNİZ BİTİRDİNİZ HALEN DOYMADINIZ YAZIKLAR OLSUN. AYAKKABI KUTUSUNA KATMALARI LAZIMDI ÇANTA DA OLMAZ.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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bu paralar 2001 den sonra kulanılmaz bunu alıp anca tuvalet kağıdı olarak kulana bilirsnınız :DCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Kanun kapsamında kredi veya sermaye olmadığı, belirlenen limitlerin altında olduğu sürece nakit beyan formuna bile ihtiyaç duymadan getirilebilir. Dinar kuruna göre 45bin değil 4500tl ediyor ki sanatçıların gelirken giydikleri kürk taktıkları takı 100lerce bin dolar. Hangisini ekipler bu şekilde gözaltına aldı. Çok garip.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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4. 500 TL büyük para sonuçta. .Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır