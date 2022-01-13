Türkiye'ye kaçak yollarla geçiş yapmak isteyen 2 kişi mayına basarak yaralandı - Haberler
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Türkiye'ye kaçak yollarla geçiş yapmak isteyen 2 kişi mayına basarak yaralandı

Türkiye'ye kaçak yollarla geçiş yapmak isteyen 2 kişi mayına basarak yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye'ye kaçak yollarla geçiş yapmak isteyen 2 kişi mayına basarak yaralandı Ayağı kopan 2 kişi Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu iki kişinin mayına basması sonucu ağır yaralandı.

KİLİS (İHA) - Türkiye'ye kaçak yollarla geçiş yapmak isteyen 2 kişi mayına basarak yaralandı

Ayağı kopan 2 kişi Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı

KİLİS - Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu iki kişinin mayına basması sonucu ağır yaralandı. Sağ ayakları kopan 2 kişi Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 1'inci Hudut Alayı 2'inci Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanındaki Doğançay Köyü ile Demırışık köyü sınır hattında Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu V.Z. ile Ö.E.S. mayına bastı. 2 kişinin de sağ ayakları koptu. Sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarılan iki kişi, olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan kaldırıldı. . Olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi.

Türkiye'ye kaçak yollarla geçiş yapmak isteyen 2 kişi mayına basarak yaralandı

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