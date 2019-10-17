Türkiye'ye gelen ABD'li heyet, İrlanda'da mola verdi

17.10.2019 11:25

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bulunduğu ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i taşıyan uçağın İrlanda'da mola verdiği görüldü. Mike Pompeo, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili görüşmeler yapmak üzere bugün Ankara'ya geliyor.

MOLADA FOTOĞRAFLARI ÇEKİLDİ

AP Haber ajansı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i taşıyan uçağı İrlanda'da mola verip güvenlik kontrolü yapılırken fotoğrafladı. 6 saatten az süren uçuş sonrası mola verilmesi dikkat çekti.

HEYETTE KİMLER YER ALIYOR?

Pence başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de yer alıyor. Pence'in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.