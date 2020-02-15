Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan'dan Ahmet Kaya şarkısıyla gözdağı
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Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan'dan Ahmet Kaya şarkısıyla gözdağı

Genç Parti Genel Bakanı Cem Uzan, arka fonda Ahmet Kaya şarkısının çaldığı bir video paylaşarak bazı isimleri suçlayıp "Yakında belgeleri açıklayacağım" notunu düştü.

15.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:00
Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan'dan Ahmet Kaya şarkısıyla gözdağı

Son dönemde 'ye döneceği konuşulan Parti Genel Bakanı , sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaştı.

Arka planda 'nın "Siz benim neler çektiğimi nerden bileceksiniz" şarkısının çaldığı videoda Uzan'ın Türkiye'de uğradığı operasyonlara ait görüntülere yer verildi.

"YAKINDA BELGELERİ AÇIKLAYACAĞIM"

Paylaşımında bir dönem büyük haksızlıklara uğradığını ve "Yakında belgeleri de açıklayacağım" notunu düşen Uzan, Abdullah Gül, Ali Babacan, Abdüllatif Şener gibi isimleri suçladı.


Haber Videosu

: Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapan Cem Uzan'dan Ahmet Kaya şarkısıyla gözdağı
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